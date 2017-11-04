Украина

Главный тренер Вереса Юрий Вирт считает, что его команда была ближе к победе в матче УПЛ против Зирки (0:0).

В матче пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги Верес расписал мировую с Зиркой.

"Была очень сложная игра. Мы знали, как Зирка будет играть. У них насыщенная защита, которую непросто вскрыть. Когда не забиваешь, появляется нервозность, когда идешь большими силами вперед, натыкаешься на контратаки", — отметил Вирт.

"Были моменты у Зирки, хотя мы были ближе к победе. Не хватает нам мастерства в завершающей фазе атаки. Уже и последний пас у нас появился, а вот последнего удара нет. Над этим надо работать. Сейчас перерыв, надо будет восстановить силы, а их было потрачено много. У нас играет 11-12 футболистов, нет ротации. Поэтому надо привести игроков в порядок к финишному спурту из пяти матчей".

"Во время международного перерыва, прежде всего, хотим игроков подлечить. Если все будет хорошо, поедем на две игры в Польшу, если нет, то сыграем спарринг здесь".

"Сейчас я веду переговоры с футболистами, чтобы зимой у нас было усиление. Нам нужно минимум четыре игрока. Руководство дало мне на это добро".

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