Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поединок чемпионата Украины против Ворсклы.

Динамо в 15-м туре УПЛ дома принимал Ворсклу. Как и в матче первого круга между этими команда, динамовцы не использовали несколько убойных моментов, но в этот раз сумели победить.

"Комментарий по игре будет коротким – игра забывается, а результат остается. Для нас сейчас это самое важное, потому что мы имеем кадровые проблемы. Что касается нереализованных моментов, то за это у нас точно нет штрафов, но это свидетельствует, в первую очередь, о мастерстве футболистов, а также об исполнении и хладнокровии.

Такие моменты нужно воплощать в забитые мячи. Мы это видим и понимаем, но и футболисты также должны нести ответственность перед собой и командой за те моменты, которые создаются", — цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Тренер рассказал о плане действий команды на перерыв, связанный с матчами сборных.

"У нас 70% футболистов едут в сборные. Хотелось бы потратить это время в первую очередь на восстановление. Сегодня у нас были две вынужденные замены – у Гармаша и Буяльского подозрение на повреждения. Не буду говорить сейчас, на какой срок они вылетели, но травмы достаточно серьезные.

Корзун – то же самое. Тем ребятам, которые остаются здесь, даем три дня выходных, и с четверга вместе с молодежной командой будем работать", — добавил Хацкевич.

Отметим также, что судь матча Ярослав Козык отметился сразу несколькими спорными решениями.

Победа позволила Динамо не отпустить в еще больший отрыв Шахтер, от коорого киевляне продолжают отставать на 7 очков.