Украина

Евгений Шахов и Вячеслав Танковский присоединятся к сборной Украины.

На товарищеский поединок против сборной Словакии Андрей Шевченко вызвал еще двух полузащитников: Евгения Шахова из ПАОКа и Вячеслава Танковского из ФК Мариуполь.

Свое решение тренер сборной Украины объяснил травмами нескольких футболистов, которые были внесены в список команды ранее.

Матч Украина – Словакия состоится 10 ноября во Львове на Арене Львов. Начало матча в 20:00.

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