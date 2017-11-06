Евгений Шахов и Вячеслав Танковский присоединятся к сборной Украины.
Евгений Шахов (№14), фото пресс-службы ФФУ
06 ноября 2017, 17:55
На товарищеский поединок против сборной Словакии Андрей Шевченко вызвал еще двух полузащитников: Евгения Шахова из ПАОКа и Вячеслава Танковского из ФК Мариуполь.
Свое решение тренер сборной Украины объяснил травмами нескольких футболистов, которые были внесены в список команды ранее.
Матч Украина – Словакия состоится 10 ноября во Львове на Арене Львов. Начало матча в 20:00.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.