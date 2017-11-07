Главный тренер сборной Словакии Ян Козак поделился своими ожиданиями от матча против украинцев.
Ян Козак, futbalsfz.sk
07 ноября 2017, 11:40
Тренер словацкой сборной похвалил нашу команду и пообещал в матче против "сине-желтых" проверить ближайший резерв.
"Украина — сильная сборная с хорошими футболистами", — цитирует Козака официальный сайт словацкой Федерации футбола.
"У нас две игры и 24 футболиста в заявке и я дам шанс тем ребятам, кто практически не играл в квалификации к чемпионату мира".
"Однако это не означает, что на поле выйдут только молодежь. Было бы странно выпускать команду дебютантов на матчи против таких соперников", — резюмировал тренер.
Матч между Украиной и Словакией состоится 10-го ноября во Львове. После этого словаки 14-го ноября сыграют с норвежцами.
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