Украина

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак поделился своими ожиданиями от матча против украинцев.

Тренер словацкой сборной похвалил нашу команду и пообещал в матче против "сине-желтых" проверить ближайший резерв.

"Украина — сильная сборная с хорошими футболистами", — цитирует Козака официальный сайт словацкой Федерации футбола.

"У нас две игры и 24 футболиста в заявке и я дам шанс тем ребятам, кто практически не играл в квалификации к чемпионату мира".

"Однако это не означает, что на поле выйдут только молодежь. Было бы странно выпускать команду дебютантов на матчи против таких соперников", — резюмировал тренер.

Матч между Украиной и Словакией состоится 10-го ноября во Львове. После этого словаки 14-го ноября сыграют с норвежцами.

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