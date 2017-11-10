Украина

Во время перерыва на матчи сборных киевское Динамо проведет товарищеский матч против ФК Президентский полк.

Киевское Динамо, состоящее из игроков первой команды и футболистов молодежного состава, проведет товарищескую встречу с ФК Президентский полк.

ФК Президентский полк является победителем Всеукраинской футбольной Лиги участников АТО и обладателем Кубка Героев АТО, которые проводятся под эгидой Федерации футбола участников АТО.

Матч между Динамо и ФК Президентский полк состоится в субботу, 11 ноября, на поле №7 УТБ Динамо в Чапаевке. Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.