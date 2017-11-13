Украина

Участие голкипера Шахтера Андрея Пятов в ближайшем матче своей команды находится под вопросом.

Сегодня, 13 ноября, Шахтер провел тренировку, состоявшую из комплекса тактических упражнений

Официальный сайт "горняков" сообщает, что основной голкипер Шахтера Андрей Пятов занимался по индивидуальной программе.

Отмечается, что вратарь получил небольшое повреждение в поединке за сборную Украины со Словакией (2:1). Тогда Пятов был заменен после перерыва.

Уже 17 ноября Шахтер в Харькове сразится с Александрией в рамках 16-го тура УПЛ.

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