Участие голкипера Шахтера Андрея Пятов в ближайшем матче своей команды находится под вопросом.
АНДРЕЙ ПЯТОВ, ФК ШАХТЕР
13 ноября 2017, 16:20
Сегодня, 13 ноября, Шахтер провел тренировку, состоявшую из комплекса тактических упражнений
Официальный сайт "горняков" сообщает, что основной голкипер Шахтера Андрей Пятов занимался по индивидуальной программе.
Отмечается, что вратарь получил небольшое повреждение в поединке за сборную Украины со Словакией (2:1). Тогда Пятов был заменен после перерыва.
Уже 17 ноября Шахтер в Харькове сразится с Александрией в рамках 16-го тура УПЛ.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.