Сегодня, 13 ноября, Шахтер провел тренировку, состоявшую из комплекса тактических упражнений

Официальный сайт "горняков" сообщает, что основной голкипер Шахтера Андрей Пятов занимался по индивидуальной программе.

Отмечается, что вратарь получил небольшое повреждение в поединке за сборную Украины со Словакией (2:1). Тогда Пятов был заменен после перерыва.

Уже 17 ноября Шахтер в Харькове сразится с Александрией в рамках 16-го тура УПЛ.

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