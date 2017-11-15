Украина

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал предстоящий матч против Зари.

В субботу, 18-го ноября, луганская Заря сыграет с Вересом в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мы уважаем Зарю, но никакого страха перед предстоящим матчем нет. Наш соперник сейчас демонстрирует хороший и зрелищный футбол, который приносит результат. Команда Юрия Вернидуба имеет хороший подбор исполнителей. Они много забивают. Но и мы готовимся к субботнему матчу очень серьезно", — цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

"Мы уже изучали Зарю. На сегодня у нас запланировано тактическое занятие с командой, где будем рассказывать ребятам о сильных и слабых сторонах в игре луганчан".

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