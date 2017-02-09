ЧМ-2018. Отбор

Руководящий орган мирового футбола сегодня обнародовал обновленный рейтинг национальных сборных.

Украина, не проводившая никаких матчей, осталась на своём прежнем месте.

Лидерство в рейтинге ФИФА продолжает удерживать Аргентина (1635 баллов). Тройку лучших национальных сборных планеты дополнили Бразилия (1544) и Германия (1432).

Единственное изменение в первой десятке — Франция опередила Колумбию и стала шестой.

Что касается соперников сборной Украины по отборочной группе к ЧМ-2018, то они расположились в мировом списке в следующем порядке: Хорватия — 16-я позиция (1103), Исландия — 20-я (899), Турция — 24-я (857), Финляндия — 97-я (350), Косово — 165-я (135).

Самый большой рывок в таблице совершила сборная Камеруна, победившая в недавнем Кубке Африки. Неукротимые Львы поднялись на 29 строчек, став 33-й. Наибольший регресс у провалившего КАН Кот-д'Ивуара — минус 13 позиций и 47-е место.