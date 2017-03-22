ЧМ-2018. Отбор

Лукаш Подольски стал героем в своем прощальном матче за сборную Германии.

Беззубый футбол показала сборная Германии в первом тайме. Они почти ничего не показали в атаке и чудом не пропустили. У англичан было два верных момента, чтобы открыть счет. Сначала Адам Лаллана после ошибки Киммиха ворвался в немецкую штрафную и пробил в дальнюю штангу. А потом Алли нетипичным для себя образом ужасно пробил, когда ему никто не мешал, однако удар с 9-ти метров пошел прямо во тер Штегена.

Второй тайм был откровенно ужасным в исполнении сборных. Подольски стал героем своего прощального матча, зарядив мяч в девятку на 69-й минуте. Кроос сыграл к штрафной на Шюррле, тот скинул мяч на Подольски, у которого получился классный удар из-за пределов штрафной.

Германия – Англия 1:0

Гол: Подольски, 69

Германия: тер Штеген — Хуммельс, Рюдигер, Хектор, Вайгль (Джан, 66) — Киммих, Сане, Кроос, Брандт (Шюррле, 59) — Подольски (Руди, 84), Вернер (Мюллер, 77).

Англия: Харт — Кэхилл, Смоллинг (Стоунз, 84), Бертран (Шоу, 83) — Кин, Алли (Лингард, 71), Ливермор (Уорд-Прауз, 83), Лаллана (Редмонд, 66), Дайер, Уокер — Варди (Рашфорд, 70).