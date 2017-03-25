ЧМ-2018. Отбор

Сборная Португалии уверенно переиграла Венгрию (3:0) в рамках отборочного матча ЧМ-2018.

Противостояние Португалии и Венгрии вызывало особый интерес. Еще свеж в памяти яркий матч этих сборных на Евро-2016, когда каждая из команд забила по три гола.

На этот раз Венгрия не сумела оказать столь достойного сопротивления. На правах хозяев португальцы почти с самого начала захватили инициативу.

Венгрия играла в очень закрытый футбол в надежде отстоять сухую ничью, но этому было не суждено сбыться. После пары опасных моментов Португалия перешла к делу и на 33-ей минуте открыла счет. Роналду отдал на Геррейру, а тот сразу прострелил на Андре Силву, который и завершил тонкую комбинацию ударом в касание.

Второй гол не заставил себя долго ждать и вышел еще более красивым. Практически в следующей атаке Андре Силва в касание пяткой скинул на Роналду, а тот также в касание выстрелил издали в нижний угол. После этого хозяева не сбавили оборотов и попросту наслаждались своим футболом, который, следует признать, был очень неплохим.

Венгрия за весь первый тайм так и не смогла потревожить Патрисиу, хотя пара перспективных подходов у команды было.

Ожидалось, что второй тайм уже не будет столь интересным, но зрители увидели хороший футбол. Конечно, это не по той причине, что Венгрия вдруг включилась. Просто Португалия решила не останавливаться на достигнутом и продолжала давить.

В середине тайма Криштиану Роналду записал на свой счет очередной гол за сборную. Капитан пробил со штрафного в дальний угол и развеял стереотип о своем исполнении стандартов.

До конца матча португальцы развлекали зрителей красивыми комбинациями, атаками и финтами, тогда как венгры просто наблюдали за происходящим. Финальный свисток зафиксировал крупную победу Португалии. Подопечные Сантуша оставили очень мощное впечатление и, похоже, добилась прогресса даже по сравнению с Евро. Ну а Венгрию на крупном турнире мы увидим нескоро.

Португалия — Венгрия 3:0

Голы: Андре Силва, 32, Роналду, 36, 65

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру — Мариу (Моутинью, 84), Виллиам, Гомеш (Пицци, 86) — Куарежма, Андре Силва (Бернарду, 67), Роналду

Венгрия: Гулаши — Ланг (Ловренсиш, 46), Винисиус, Кадар, Корхут — Надь — Беше, Дьюрчо (Кольмар, 69), Гера (Пинтер, 86), Джуджак — Салаи

Предупреждения: Джуджак, Гера, Кадар