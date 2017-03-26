ЧМ-2018. Отбор
Данни Блинд больше не является главным тренером сборной Нидерландов.
Данни Блинд, nos.nl/
26 марта 2017, 22:30
Как информирует официальный сайт Федерации футбола Нидерландов, руководство организации приняло решение отправить в отставку главного тренера Данни Блинда.
К такому решению чиновники пришли после неожиданного поражения сборной в матче отбора к ЧМ-2018 от Болгарии (0:2).
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции сам тренер не исключал свой уход из сборной.
Блинд работал в тренерском штабе Оранье с 2012 по 2015 год, после чего самостоятельно возглавил команду.
В итоге Блинд проработал у руля сборной один год и восемь месяцев. Под его руководством голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы-2016, пропустив на турнир Турцию, Исландию и Чехию.