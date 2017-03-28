ЧМ-2018. Отбор

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован на четыре отборочных матча ЧМ-2018.

Месси не поможет своей сборной в ближайших матчах, Getty Images

Месси не поможет своей сборной в ближайших матчах, Getty Images

ФИФА приняла решение дисквалифицировать лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча отборочного турнира. Дисквалификация вступит в силу с матча против Боливии, который должен состояться 28 марта, в 23:00 по киевскому времени.

Причиной такого наказания стали слова Месси в адрес линейного арбитра Марсело Ван Гассе во время матча против Чили. Доклад об инциденте поступил в КОНМЕБОЛ, которая и инициировала наказание аргентинцу. По неподтвержденной информации, Месси позволил себе оскорбительные слова в адрес матери арбитра.

Таким образом, Аргентина может лишиться Месси на большую часть отборочных матчей, в которых и должна решиться судьба путевки на чемпионат мира.

На данный момент Аргентина занимает третье место в таблице, но при этом опережает идущий шестым Чили всего на два очка.