ЧМ-2018. Отбор

Обыграв Парагвай 3:0 сборная Бразилии гарантировала себе место на Чемпионате мира в 2018 году.

Победа бразильцев над Парагваем и поражения Аргентины и Уругвая означают, что подопечные Тите не смогут финишировать ниже четвертого места в групповом этапе южноамериканского отбора на Чемпионат мира.

Сейчас в активе Бразилии 33 набранных пункта, ближайший преследователь Колумбия отстает от Селесао на 9 очков.

Напомним, что от Южной Америки на Чемпионат мира напрямую отправляются команды, занявшие с первого по четвертое место, а команде, финишировавшей на пятой строчке предстоит двухматчевый плей-офф с командой из Азиатского отбора.