ЧМ-2018. Отбор
Обыграв Парагвай 3:0 сборная Бразилии гарантировала себе место на Чемпионате мира в 2018 году.
Бразилия, Getty Images
29 марта 2017, 10:19
Победа бразильцев над Парагваем и поражения Аргентины и Уругвая означают, что подопечные Тите не смогут финишировать ниже четвертого места в групповом этапе южноамериканского отбора на Чемпионат мира.
Сейчас в активе Бразилии 33 набранных пункта, ближайший преследователь Колумбия отстает от Селесао на 9 очков.
Напомним, что от Южной Америки на Чемпионат мира напрямую отправляются команды, занявшие с первого по четвертое место, а команде, финишировавшей на пятой строчке предстоит двухматчевый плей-офф с командой из Азиатского отбора.