ЧМ-2018. Отбор

Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч с Финляндией и рассказал о потерях сборной.

Перед матчем отбора к чемпионату мира 2018 года между национальными сборными Финляндии и Украины Андрей Шевченко дал предматчевую пресс-конференцию, на которой главный тренер сборной ответил на вопросы журналистов.

"С командой все хорошо, мы провели хороший сбор. Единственная проблема, которую мы имеем на текущий момент — Петряк, который выпал из игры из-за зубной боли. Его пролечили, но, скорее всего, он не будет готов к завтрашнему матчу", — отметил Шевченко.

Наставник украинской сборной прокомментировал отсутствие одного из ключевых исполнителей финнов — Романа Еременко.

"Он получил длительную дисквалификацию, об этом знает и команда, и тренер. Действительно, это ведущий игрок сборной, но не думаю, что это сыграет большую роль в результате завтрашнего противостояния. В этом сложность работы тренером национальной команды. По ряду причин некоторые сильные исполнители не могут принимать участия в матчах – из-за карточек или медицинских проблем", — отметил Шевченко.

"Мы относимся с уважением к команде Финляндии. Как и ко всем командам, которые находятся в нашей группе. Для финнов это вопрос престижа, все-таки они играют дома, поэтому они будут стараться сыграть хорошо. Над ними нет никакого давления в турнирной таблице. У нас совсем другие цели. Мы приехали сюда за победой. Все ребята на это настроены, так что нам важно провести хороший матч и выиграть его".

"Думаю, все извлекли урок из матча с Мальтой. Для того, чтобы выигрывать у команд, надо делать определенные усилия — подключать скорость, бороться, играть на классе. Без настроения сегодня выиграть невозможно. Мы разобрали эту игру, посмотрели на наши ошибки. Главное, чтобы ребята поняли, что завтра нас ждет тяжелая игра, в которой нам нужен результат".

Матч Финляндия — Украина состоится завтра, 11 июня, в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2018, начало матча в 19:00. Отметим, что после 5-ти туров Украина занимает 3-е место в группе I.