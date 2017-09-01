ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию результаты еще пяти отборочных матчей Чемпионата Мира 2018.

Сборная Бельгии поиздевалась над Гибралтаром, отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Хет-триками отметились защитник ПСЖ Томас Менье и нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Бельгия - Гибралтар 9:0

Голы: Мертенс, 16, Менье, 18, 61, 67, Лукаку, 21, 38, 84 (пенальти), Витцель, 27, Азар, 45

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Компани, Вертонген — Менье, Э. Азар (Т. Азар, 77), Витцель, Де Брейне (Тилеманс, 85), Карраско — Мертенс (Дембеле, 46), Лукаку

Гибралтар: Ибрахим — Гарсия, Р. Чиполина, Барнетт, Д. Чиполина — Босио (Пусей, 46), Уокер, Р. Каскиаро (Гиллинг, 74), Иливеро — Эрнандес (Понс, 61), Л. Каскиаро

Предупреждение: Гиллинг

Удаления: Витцель, 40 — Барнетт, 82

Швеция дважды отыгрывалась по ходу выездного матча против сборной Болгарии, но в итоге победу отпраздновали хозяева — 3:2.

Болгария — Швеция 3:2

Голы: Манолев, 12, Костадинов, 33, Чочев, 79 — Лустиг, 29, Берг, 44

Болгария: Иванов — Попов, Чорбаджинский, Божиков, Занев — Манолев (Краев, 75), Славчев, Костадинов, Чочев — Миланов (Неделев, 61) — Попов (Димитров, 83)

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделоф, Гранквист, Аугустинссон — Дурмаз (Клаэссон, 82), Йоханссон (Арментерос, 82), Экдаль (Ларссон, 70), Форсберг — Берг, Тойвонен

Предупреждения: Божиков, Костадинов, Чорбаджинский, Чочев — Тойвонен

На 16-й минуте Форсберг не забил пенальти.

Гол защитника Динамо Тамаша Кадара помог сборной Венгрии дома обыграть Латвию.

Венгрия — Латвия 3:1

Голы: Кадар, 6, Салаи, 26, Джуджак, 68 — Фрейманис, 40

Венгрия: Гуляси — Беше, Гузмич, Кадар, Корхут — Паткаи, Наги — Варга (Ловренчич, 86), Штибер (Элек, 74), Джуджак — Салаи (Беде, 66)

Латвия: Ванинс — Колесовс, Горксс, Максименко — Фрейманис, Индранс, Варданьянс, Казачокс (Виснаковс, 72), Соловьевс — Икауниекс (Ракельс, 72), Шабала (Гутковскис, 86)

Предупреждения: Салаи, Надь, Беше — Колесовс, Фрейманис, Соловьевс, Индранс

Греция и Эстония разошлись нулевой ничьей.

Греция – Эстония 0:0

Греция: Карнезис — Пападопулос (Стафилидис, 66), Цавелас, Рецос, Манолас — Манталос (Бакасетас, 80), Зека, Циолис, Фортунис, Донис — Веллиос (Диамантакос, 70)

Эстония: Аксалу — Баранов, Яагер, Клаван, Круглов — Тенисте, Дмитриев (Антонов, 81), Калласте (Миллер, 89), Аньер (Тамм, 90) — Зенев, Кяйт

Предупреждения: Тенисте, Рецос, Клаван

Швейцария уверенно дома обыграла Андорру.

Швейцария – Андорра 3:0

Голы: Сеферович, 43, 62, Лихтштайнер, 67

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер , Шор, Аканджи, Родригес — Фройлер, Джака (Закария, 66), Цубер (Дердийок, 46), Шакири — Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 74)

Андорра: Гомес Морейра — Рубио, Макс Льовера, Лима, Гарсия Реном — Вьейра, Ребес, Алаэс, Мартинес (Санчес, 76) — Клементе (Гарсия, 82), Пухоль (Морено, 90)

Предупреждения: Алаэс, Клементе, Гомес Морейра