ЧМ-2018. Отбор

Победа сборной Люксембурга над Беларусью и Кипра над Боснией и Герцеговиной стали главными неожиданностями первого игрового дня седьмого тура отборочного цикла ЧМ-2018.

В то время как Бельгия, Португалия, Франция и Швейцария легко и непринужденно подтверждали свой статус фаворитов, Беларусь в очередной раз споткнулась на Люксембурге, а Босния и Герцеговина слишком рано поверила в победу над Кипром.

То, что для всей Европы сенсация, для белорусов — печальная реальность. Люксембург всегда был и, как выяснилось, по сей день остается одним из самых неудобных соперников для Беларуси. Аутсайдеры группы А встречались между собой уже 10 раз: на счету белорусов 4 победы, 4 ничьи и теперь уже 2 поражения.

Интересно, что единственный мяч, забитый на 60-й минуте Да Мотой, прервал девятиматчевую безвыигрышную серию люксембуржцев. Кстати, из этих девяти матчей лишь в одном Люксембург смог сыграть вничью — против... Беларуси в первом круге отборочного турнира ЧМ-2018!

А в противостоянии середняков группы Н мы увидели классический пример того, как одна команда добилась быстрого успеха и слишком рано поверила в свою победу, а вторая решила сражаться до конца и преуспела.

Два мяча, забитые гостями до перерыва, не сломили хозяев, которые во втором тайме ответили тремя и обошли соперника в турнирной таблице.

Люксембург — Беларусь 1:0

Гол: Да Мота, 60.

Люксембург: Жубер — Мартинс (Островски, 78), Янс, Филиппс, Яниш — Родригес (Турпель, 54), Скендерович, Холтер (В.Тиль, 67), О.Тиль — Жоаким, Да Мота.

Беларусь: Черник — Политевич (Савицкий, 46), Сиваков, Филипенко — Алисейко, Драгун, Маевский (Сарока, 77), Баланович, Матвейчик — Гордейчук (Поляков, 62), Лаптев.

Предупреждения: Родригес, Филиппс — Баланович, Драгун, Поляков.

Кипр — Босния и Герцеговина 3:2

Голы: Христофи, 65, Лабан, 67, Сотириу, 80 — Шунич, 33, Вишча, 44.

Кипр: Панайи — Деметриу, Кателарис, Меркис, Маргаса (Кастанос, 72) — Артиматас, Лабан — Христофи (Александру, 80), Кирияку, Хараламбидис (Авраам, 46) — Сотириу.

Босния и Герцеговина: Бегович — Бичакчич, Шунич, Враньеш, Колашинац — Пьянич, Цимирот (Жажало, 75) — Вишча (Миличевич, 64), Ибишевич (Ходжич, 80), Лулич — Джеко.

Предупреждения: Артиматас, Авраам — Пьянич, Ходжич.