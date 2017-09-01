ЧМ-2018. Отбор

Состоялся матч отбора на чемпионат мира 2018 года.

Сборная Уругвая в четвертый раз подряд не сумела одержать победу в матче отборочного цикла на чемпионат мира 2018 года.

Несмотря на это, уругвайцы остались на третьем месте в турнирной таблице. Аргентина же на данный момент занимает пятую строчку, проигрывая Чили лишь по дополнительным показателям.

Отметим, что форварды Барселоны Луис Суарес и Лионель Месси вышли на поле в специальных футболках в поддержку кандидатуры Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030.

Уругвай – Аргентина 0:0

Уругвай: Муслера — Касерес, Годин, Хименес, Сильва — Нандес, Гонсалес(Корухо, 68), Весино, Родригес — Суарес (Стуани, 83), Кавани.

Аргентина: Ромеро — Меркадо, Фасио, Отаменди — Акунья (Акоста, 61), Писарро, Билья, Ди Мария (Корреа, 90) — Дибала (Пасторе, 71), Икарди, Месси.

Предупреждения: Хименес, Гонсалес, Родригес - Меркадо, Пасторе