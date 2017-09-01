ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер "пентакампеоне" Тите вписал свое имя в историю национальной команды Бразилии.

В матче 15-го тура отбора на чемпионат мира 2018 сборная Бразилии оказалась сильнее Эквадора (2:0).

Эта победа стала девятой подряд для бразильцев под руководством Тите в нынешнем отборе. За эти матчи команда 26 раз забивала и всего дважды пропустила в свои ворота.

Показатель в 9 подряд побед — обновление рекорда. До Тите лучшим по этому показателю был Жоао Салданья, который в квалификации к ЧМ-1970 одержал "всего" шесть побед подряд.

Отметим, что Бразилия уже давно обеспечила себе путевку на чемпионат мира, а теперь еще и гарантировано стала первой в южноамериканской квалификации.