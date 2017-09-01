ЧМ-2018. Отбор

Представляем обзор матча отбора на чемпионат мира 2018 между Чили и Парагваем.

Из-за этого поражения Чили сумела догнать Аргентина, с которой они теперь делят четвертую и пятую строчки отборочной группы.

Отметим, что в матче не принимал участие хавбек киевского Динамо Дерлис Гонсалес, проведший всю встречу на лавке запасных.

Чили – Парагвай 0:3

Голы: Видаль, 24 (автогол), Касерес, 55, Ортис, 90

Чили: Браво — Исла, Медель, Хара (Орельяна, 79), Босежур - Арангис, Диас (Паредес, 57), Видаль — Санчес, Варгас, Кастильо (Вальдивия, 57).

Парагвай: Сильва — да Сильва, Алонсо, Гомес, Морейра — Самудио (Барейро, 51), Риверос, Касерес (Ортис, 70), Ромеро - Альмирон (Ролон, 79), Барриос.

Предупреждения: Арангис, Хара, Босежур, Видаль - Барейро