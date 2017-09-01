ЧМ-2018. Отбор
Представляем обзор матча отбора на чемпионат мира 2018 между Чили и Парагваем.
Selección Paraguaya
01 сентября 2017, 11:12
Из-за этого поражения Чили сумела догнать Аргентина, с которой они теперь делят четвертую и пятую строчки отборочной группы.
Отметим, что в матче не принимал участие хавбек киевского Динамо Дерлис Гонсалес, проведший всю встречу на лавке запасных.
Чили – Парагвай 0:3
Голы: Видаль, 24 (автогол), Касерес, 55, Ортис, 90
Чили: Браво — Исла, Медель, Хара (Орельяна, 79), Босежур - Арангис, Диас (Паредес, 57), Видаль — Санчес, Варгас, Кастильо (Вальдивия, 57).
Парагвай: Сильва — да Сильва, Алонсо, Гомес, Морейра — Самудио (Барейро, 51), Риверос, Касерес (Ортис, 70), Ромеро - Альмирон (Ролон, 79), Барриос.
Предупреждения: Арангис, Хара, Босежур, Видаль - Барейро