ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Греции Костас Манолас пропустит первый матч плей-офф против Хорватии.

Сборная Греции заняла второе место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2018 года и стала участником плей-офф. В стыковых матчах соперником греков стала национальная команда Хорватии, которая выбила из борьбы за выход на ЧМ Украину.

По информации ESPN, в первом матче с хорватами не поможет своей команде Костас Манолас. ФИФА наказала 26-летнего футболиста за намеренно полученное предупреждение в матче 9-го, предпоследнего, тура квалификации против Кипра (2:1).

Защитник Ромы в том матче на 90-й минуте получил желтую карточку за задержку времени. ФИФА решила, что грек сделал это намеренно, поскольку таким образом он достиг перебора желтых карточек, что означало пропуск матча последнего тура против Гибралтара и обнуление "горчичнико" перед стыковыми матчами.