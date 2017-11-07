ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Ромы и сборной Бельгии прокомментировал свой вызов в расположении национальной команды и последние успехи "волков".

Несколько дней назад Наингголан получил долгожданный вызов в сборную Бельгии. Ранее он оказывался вне заявки из-за конфликтов с главным тренером Роберто Мартинесом.

"Я очень счастлив вернуться в сборную, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела. Это был сложный для меня момент и я надеюсь сохранить свое место", — сказал Раджа.

На данный момент Рома с 27-ю баллами располагается на 5-м месте в турнирной таблице Серии А и имеет при этом матч в запасе.

"Я не хочу говорить о Скудетто. Сейчас мы хорошо идем, но нам стоит отставать сосредоточенными. Ди Франческо позволят всем футболистам чувствовать, что они важны для команды".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.