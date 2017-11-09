ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью матча плей-офф отбора на ЧМ-2018, в котором Северная Ирландия примет Швейцарию.

Северная Ирландия — Швейцария

Четверг, 21:45, Белфаст, Виндсор Парк. Арбитр встречи - Овидиу Хацеган.



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Северная Ирландия до этого ни разу не принимала участия в стыковых матчах к чемпионату мира. До этого "северяне" трижды играли на самом крупном турнире, но все разы (1958, 1982, 1986) они выходили на мундиаль напрямую. Самый лучший результат - 1/4 финала в 1958 году. Тогда Северная Ирландия умудрилась в первом раунде оставить за бортом турнира Чехословакию и Аргентину и вместе с ФРГ вышла в следующий этап. Однако в четвертьфинале команда напоролась на французов и вылетела из турнира (0:4).

Швейцарцы в этом плане являются намного опытней своих соперников. Так, эта европейская команда принимала участие в финальной части чемпионатов мира 10 раз (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014) и в отличие от североирландцев в последнее время делала это постоянно. Лучшим результатом также является игра на стадии четвертьфинала. Случилось это трижды — в далеких 1934, 1938 и 1954 годах.

В отличии от Северной Ирландии, Швейцария уже знает, что такое стыковые матчи. В 2006-м году эта сборная выдала невероятный триллер с турками, обыграв их дома со счетом 2:0, а затем проиграв на выезде 2:4 и благодаря правилу выездного гола вышла на мундиаль. Кстати, именно тот год стал самым успешным в истории сборной Украины. Почему мы вспомнили наших ребят? А потому, что на стадии 1/8 "сине-желтые" в серии пенальти обыграли как раз Швейцарию.

В своих группах Северная Ирландия и Швейцария не испытали особых проблем и спокойно гарантировали себе выход из группы за несколько туров до финиша. Швейцарцы и вовсе все время были первыми, но в последнем туре проиграли португальцам и опустились на второе место. Североирландцы, в свою очередь, не смогли составить конкуренции действующим чемпионам мира немцам, зато оставили за бортом турнира Чехию и Норвегию.

Фаворитом противостояния и более явным кандидатом на попадание на ЧМ является сборная Швейцария, но те кто думают, что Северная Ирландия не даст бой — заблуждаются. Как минимум у себя дома команда Майкла О’Нил способна зацепиться за нужный результат и доставить проблемы более мастеровитым соперникам. В таких играх на первый план зачастую выходят характер и бойцовский дух, а в этом плане Северная Ирландия даст фору многим.

Швейцарцы приедут в Белфаст с надеждой уже здесь обеспечить нужный результат, но не думайте, что они тут же побегут вперед. В стыковых играх цена ошибки настолько велика, что риск в итоге может привести к краху. Мы уже привыкли, что подобные игры, где результат стоит во главе угла и являются самыми важными в карьере для многих, редко выходят зрелищными. Сегодняшний матч вряд ли станет богатым на события, а на первый план выйдет борьба.

Ориентировочные составы:

Северная Ирландия: Макговерн — Маклафлин, Дж. Эванс, Маколи, Брант — Дэвис, К. Эванс — Мадженнис, Норвуд, Даллас — Вашингтон

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Аканжи, Родригес — Джака, Фройлер — Шакири, Дземаили, , Мехмеди — Сеферович

Дисквалифицированные: -

Травмированные: -

Под вопросом: -

прогноз 1:0

Александр Пузик, Football.ua

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