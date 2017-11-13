ЧМ-2018. Отбор
Атмосфера в решающем стыковом матче ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции была напряженной еще до стартового свистка.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
13 ноября 2017, 22:52
Фанаты сборной Италии, собравшиеся на Сан-Сиро, начали освистывать гимн Швеции перед очной встречей национальных команд.
На это отреагировал голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон, который начал аплодировать в знак поддержки шведов, в очередной раз показав, почему он один из самых уважаемых футболистов в мире.
Football.ua ведет прямую текстовую трансляцию матча Италия — Швеция.