ЧМ-2018. Отбор

Буффон показал класс, пока итальянские фанаты освистывали гимн Швеции

Атмосфера в решающем стыковом матче ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции была напряженной еще до стартового свистка.

Джанлуиджи Буффон, Getty Images