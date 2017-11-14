ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Оге Харейде уверенно обыграли сборную Ирландии и добыли последнюю путевку на чемпионат мира от Европы (1:5).

В поединке между сборными Ирландии и Дании решалось, какая из европейских национальных команд добудет последнюю путевку на грядущий Мундиаль. Первая встреча между этими коллективами завершилась безголевой ничьей и не порадовала любителей футбола яркой игрой и изобилием опасных моментов, так что перед отчетной встречей интрига была очень даже жива, оставалось надеяться, что ответный матч окажется интереснее первого, и стоит сказать, это таки произошло.

По сравнению с матчем в Копенгагене, главные тренеры обошлись без множества изменений в составах, у ирландцев вместо О'Дауды появился вернувшийся после дисквалификации Мейлер, а у скандинавов на поле появились Кристенсен и Поульсен вместо Анкерсена и Корнелиуса соответственно.

Сразу же после стартового свистка, как и в первом матче, Дания завладела территориальным преимуществом, но быстрый гол сумели забить именно хозяева поля — на 6-й минуте Брэди выполнил подачу со штрафного, Йоргенсен оказался первым на мяче, но ошибся и подарил его Даффи, который спокойно отправил мяч в сетку ударом головой — 1:0.

После забитого гола болельщики на трибунах явно приободрились и предвкушали скорый выход своей сборной на чемпионат мира, но Дания тут же заиграла так, что дала ясно понять, что радость хозяев будет очень недолгой. Первые тревожные звоночки зазвенели ближе к 20-й минуте, когда скандинавы провели две острых атаки подряд, в завершении которых пробивали Квист и Систо соответственно, но в обоих случаях Рэндолф был на высоте и выручил свои команду.

Давление на ворота сборной Ирландии все росло и росло, и, в конце концов, принесло свои плоды — на 29-й минуте после розыгрыша углового Систо ворвался в штрафную площадь и прострелил на Кристенсена, защитник пробил в штангу, затем мяч от ноги Кристи оказался в воротах — 1:1. Это гол выводил подопечных Харейде на ЧМ, но им оказалось этого недостаточно и уже через три минуты они повели в счете — Уорд обрезался на своем фланге, Поульсен подхватил мяч и отдал его Йоргенсену, форвард отпасовал на свободного Эриксена, а Кристиан незамедлительно пробил по воротам, мяч транзитом через перекладину влетел в сетку — 1:2. Обеспечив комфортный результат, гости опустились на свою половину поля, отдав мяч во владение "зеленой армии", но ирландцы ничего не могли придумать впереди и до перерыва вовсе не угрожали воротам Шмайхеля.

Сразу же после перерыва О'Нил пошел ва-банк и выпустил на поле двух атакующих игроков — Хулахана и Макгиди, но ни один из них не смог по-настоящему усилить игру своей команды. Хозяева контролировали мяч, но никак не могли вскрыть оборону сборной Дании, опасные моменты создавали исключительно гости. Эриксен явно был нацелен на дубль и мог оформить его в ходе быстрой контратаки, но пробил прямо в Рэндолфа. А немного позднее полузащитник все же добился своего — на 63-й минуте гости провели классную комбинацию, участие в которой принял едва ли не каждый игрок сборной Дании, в финальной трети поля Систо отпасовал на Эриксена, а Кристиан ювелирным обводящим ударом отправил мяч в сетку — 1:3. После этого гола вряд ли остался тот, кто сомневался в выходе Дании на Мундиаль.

Пропустив третий гол, подопечные О'Нила растерялись и отдали игровое преимущество датчанам, чем те не преминули воспользоваться — на 74-й минуте после флангового прострела Уорд подарил мяч Эриксену, допустив вторую результативную ошибку в отчетном поединке, а Кристиан без раздумий вколотил мяч в сетку, оформив хет-трик — 1:4. Дания продолжила контролировать происходящее на поле и довела счет до еще более неприличного — на 90-й минуте легендарнейший Лорд Никлас Бендтнер заработал пенальти и сам же его беспощадно реализовал, установив окончательный счет — 1:5.

Таким образом, Ирландия провела крайне неубедительный матч в родных стенах и пропустила целых пять голов, в результате чего осталась за бортом чемпионата мира четвертый раз подряд. А Дания провела феноменальный поединок, практически безошибочно сыграв в обороне и сверхрезультативно в атаке, что позволило скандинавам пробиться на грядущий ЧМ. Стоит отметить выдающийся результат скандинавского футбола, ведь, наряду с Данией, на чемпионат мира пробились еще Исландия и Швеция, не хватает лишь сборной Норвегии, которая попытается добиться успеха уже в следующий раз.

Жеребьевка финальной части чемпионата мира в России состоится 1 декабря в Москве.

Ирландия — Дания 1:5

Голы: Даффи, 6 — Кристи, 29 (в свои ворота), Эриксен, 32, 63, 74, Бендтнер, 90 (с пенальти)

Ирландия: Рэндолф — Кристи, Даффи, Кларк (Ш. Лонг, 71), Уорд — Мейлер (Хулахан, 46), Артер (Макгиди, 46) — Брэди, Хендрик, Макклин — Мерфи

Дания: Шмайхель — Кьяер, Кристенсен, Бьелланд — Квист, Эриксен, Дилейни, Ларсен (Анкерсен, 54) — Поульсен (Корнелиус, 70), Н. Йоргенсен (Бендтнер, 84), Систо