ЧМ-2018. Отбор

Стали известны все участники чемпионата мира 2018 года.

Утром 16 ноября определился последний, 32-й участник чемпионата мира 2018 года. 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

На мундиале сыграют 14 европейских сборных, по 5 азиатских, африканских и южноамериканских, а также три команды из Северной Америки.

Жеребьевка основной части чемпионата мира состоится 1 декабря 2017 года в Москве. Ранее стали известны составы корзин.

Football.ua предлагает своим читателям пройти тест и проверить, насколько хорошо они следили за отборочным циклом чемпионата мира, и что они знают об участниках мирового первенства.

Василий Войтюк