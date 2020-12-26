Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Лестер на Кинг Пауэр Стэдиум примет Манчестер Юнайтед.

Букмекеры компании Parimatch считают фаворитом матча подопечных Оле-Гуннара Солскьяера. На победу Манчестер Юнайтед можно поставить с коэффициентом 2,24.

Ничья в данном противостоянии оценивается в 3,64, а на победу Лестера можно поставить с коэффициентом 3,09.

Если вы верите, что обе команды забьют, то на этот исход эксперты дали коэффициент 1,55 (нет — 2,37).

Отметим, текстовая онлайн-трансляция поединка Лестер — Манчестер Юнайтед будет на Footall.ua. Матч состоится 26-го декабря в 14:30 по киевскому времени.