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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Найближчого вікенду після довгої міжнародної паузи повертаються внутрішні чемпіонати клубного футболу. В Англії, на лондонське Челсі чекає справжнє випробування Ліверпулем, в свою чергу Італія подарує футбольним вболівальникам відразу два топ-матчі: Ювентус — Лаціо та Рома — Інтер.

Ювентус — Лаціо

Субота, 19 жовтня, 21:45. Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Після потужного старту Ювентуса в італійській Серії А (перемоги над Комо та Вероною із рахунком 3:0 — прим.), колектив новоспеченого алленаторе "старої сеньйори" Тіаго Мотти здобув лише одну перемогу в останніх п'яти матчах чемпіонату, тричі зігравши в безгольову нічию. Явно не такого футболу чекали від "Юве" в новому сезоні після приходу яскравого представника next generation Мотти. При цьому туринський клуб йде третім у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі лише на три пункти.

Перед міжнародною паузою Ювентус вкотре зіграв унічию. Цього разу з Кальярі (1:1). Тож "зебри" підходять до матчу з Лаціо "злими", прагнучи повернутися на переможну ходу.

"Орли" влітку також змінили головного тренера команди. Замість хорвата Ігора Тудора прийшов колишній тренер Верони Марко Бароні. І відразу почав давати результат. Наразі Лаціо йде на четвертій позиції в італійській першості, поступаючись третьому Ювентусу лише за додатковими показниками. У римлян три перемоги в останніх чотирьох матчах чемпіонату. До зустрічі в Турині "орли" підходять в хорошій ментальній та спортивній формі.

Перед міжнародною паузою Лаціо вдома здолав Емполі (2:1) і на цьому зупинятися не збирається, враховуючи потужний старт сезону.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ювентуса 2.08, нічия 3.37 та перемога Лаціо 4.10.

Ліверпуль — Челсі

Неділя, 20 жовтня, 18:30. Енфілд Роуд (Ліверпуль, Англія)

Без перебільшення головна подія вихідних у футбольній Європі — це протистояння Ліверпуля та лондонського Челсі. У минулому сезоні в цьому двобої навряд чи можна було розгледіти конкурентоспроможний матч, але зараз перед нами постає зустріч першої та четвертої команд англійської Прем'єр-ліги, котрих між собою розділяє лише чотири пункти.

Ліверпуль підходить до цього матчу в статусі беззаперечного лідера турнірної таблиці чемпіонату Англії. Шість перемог у стартових семи турах дають змогу "червоним" хоч і з мінімальним гандикапом, але випереджати Манчестер Сіті та Арсенал. Перед матчами збірних, команда Арне Слота, у важкому двобої мінімально здолала Крістал Пелес (1:0). Наразі Ліверпуль має шестиматчеву переможну серію у всіх турнірах, що безумовно додає впевненості і без цього рішучій команді.

Челсі на старті сезону-2024/25 також демонструють солідну гру, особливо на фоні попередніх сезонів. Команда Енцо Марески виграла три з останніх п'яти матчів у внутрішній першості, двічі зігравши внічию. Поступалися "пенсіонери" в чемпіонаті тільки Манчестер Сіті (0:2) в 1 турі АПЛ. Якби не раптова втрата очок в крайньому поєдинку перед міжнародною паузою проти Ноттінгем Форест (1:1), то відставання лондонців від Ліверпуля становило б лише два пункти.

Зможе наш Михайло Мудрик та Ко зупинити потужну ходу колективу Арне Слота чи магія Енфілд Роуд виявиться нездоланною для підопічних Енцо Марески? Подивимося вже цієї неділі.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ліверпуля 1.66, нічия 4.5 та перемога Челсі 5.0.

Рома — Інтер

Неділя, 20 жовтня, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Римська Рома проводить черговий важкий сезон, що вже стало буденністю. У дебюті поточного сезону "вовки" грали невдало, що стало однією з причин (за думкою ненависної всім фанатам Роми Ліни Сулуку — прим.) звільнення Даніеле Де Россі. Тепер на посаді головного тренера працює хорват Іван Юрич, але і при ньому римляни не можуть похвалитися стабільно хорошими результатами.

Сумарно за сім турів вони здобули дві перемоги, обігравши Удінезе (3:0) та Венецію (2:1), чотири рази зіграли унічию та поступилися Емполі (1:2), чого вистачає лише для дев'ятого місця в турнірній таблиці італійської Серії А. Сюди ще можна додати незрозумілу поразку у Лізі Європи від Ельфсборгу (0:1), але то вже зовсім інший турнір.

Не додає впевненості Ромі і травма провідного нападника команди Артема Довбика. За інформацією італійських ЗМІ, у 27-річного українця проблеми з коліном і його участь у матчі з Інтером під питанням.

Інтер — чинний переможець італійської Серії A, який безжально покінчив з чемпіонською інтригою минулого сезону у Дербі делла Мадонніна, випередивши найближчого із конкурентів в особі Мілана на 19 очок. Після цього "нерадзуррі" влітку зберегли всіх лідерів команди і навіть додали складу глибини, але в дебюті поточної кампанії настільки ж бездоганними результатами похвалитися поки не можуть.

У семи стартових турах вони вже встигли програти дербі Мілану (1:2), що сталося з ними вперше з вересня 2022 року. Також втрачали очки в протистояннях з Дженоа (2:2) та Монцою (1:1). Тим не менш, наразі Інтер має в своєму активі 14 пунктів та розташовується на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідера Наполі тільки на два очки.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Роми 4.3, нічия 3.98 та перемога Інтера 1.85.