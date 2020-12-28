Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле постарается отобрать очки у Манчестер Сити.

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке команде Гвардиолы. Так, компания Parimatch предоставляет на победу Сити коэффициент 1,40.

Успех "ирисок" оценен во внушительные 7,60. Ничейный же результат представлен коэффициентом 5,30.

Поединок Эвертон — Манчестер Сити состоится сегодня, 28-го декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.