Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч АПЛ

В рамках поединка полуфинала английской Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сразится против Манчестер Сити.

Примечательно, что букмекеры отдают предпочтение в матче команде Гвардиолы. Так, компания Parimatch предлагает на победу Сити коэффициент 1,99.

Успех "красных дьяволов" оценен в 3,65, а ничейный результат представлен коэффициентом 3,85.

Поединок Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится шестого января, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.