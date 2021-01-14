Лацио - Рома, Getty Images
14 января 2021, 18:29
В рамках матча 18-го тура итальянской Серии А Лацио дома сыграет против Ромы.
Букмекеры в грядущем противостоянии считают фаворитом команду Паулу Фонсеки.
Так компания Parimatch на победу Ромы дает коэффициент 2,41.
Ничья в данном противостоянии оценивается в 3,65, а победа Лацио в 2,90.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 3 и больше, то на данный исход коэффициент 1,99 (нет — 1,88).
Матч Лацио — Рома состоится 15-го января. Начало игры — 21:45.