Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

Милан и Интер сойдутся в миланском дерби в рамках поединка 1/4 финала Кубка Италии.

Обе команды показывают отличные результаты в чемпионате и захотят подтвердить свою мощь в очном противостоянии.

Букмекерская компания Parimatchhttps://gdeua.hit.gemius.pl/lshitredir/id=nAE7_Yw7MDfkVxcFmlFmC2ZWDfXZJOdExNe22B4YXQz.U7/fastid=jweyjdifgzhuosayaemwcpyzzxnm/stparam=xlrrhksumr/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=http://www.paripartner.com/C.ashx?btag=a_17806b_1001c_&affid=5170&siteid=17806&adid=1001&c=&utm_source=n55_17806&utm_medium=koef&utm_campaign=pdm отдает предпочтение Интеру. На подопечных Конте можно поставить с коэффициентом 2,08.

Победа Милана, в свою очередь, оценена в 3,45, а ничейный результат — показателем 3,75.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча, старт которого запланирован на 21:45 по киевскому времени.