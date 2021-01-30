Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 21-го тура английской Премьер-лиги.

В поединке 21-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм — Ливерпуль букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Вест Хэма составляет 4,40, на ничью — 3,95, на победу Ливерпуля— 1,81.

При этом букмекеры считают, хозяева вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на это — 12,00.

Матч Вест Хэм — Ливерпуль состоится завтра, 31 января. Начало — в 18:30 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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