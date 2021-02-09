Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала английского Кубка.
Матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, Getty Images
09 февраля 2021, 13:09
В поединке 1/8 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 1,62, на ничью — 4,10, на победу Вест Хэма — 5,10.
При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 16,5.
Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится сегодня, 9-го февраля. Начало — в 21:30 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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