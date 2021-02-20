Рейтинг букмекеров

"Северяне" встретятся с "бело-синими" в рамках чемпионата Украины.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна дома примет киевское Динамо.

По мнению букмекеров компании Parimatch, фавориты в данном противостоянии именно подопечные Мирчи Луческу.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья оценивается в 3,95, а победа Десны — в 4,80.

К слову, если вы верите, что тотал в поединке будет 3 и больше, то на данный исход коэффициент 2,65 (нет — 1,48).

Напомним, матч Десна — Динамо состоится 21-го февраля. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.