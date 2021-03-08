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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между дортмундской Боруссией и Севильей.

В данном противостоянии, по мнению букмекеров компании Parimatch, Боруссия Д должна побеждать.

Так на победу "шмелей" предлагается поставить с коэффициентом 2,23. Ничью букмекеры оценили в 3,65, а победу испанского клуба в 3,15.

То, что дортмундцы пройдут дальше, букмекеры почти не сомневаются и предлагают коэффициент 1,14 на этот исход. А если вы верите, что Севилья продолжит борьбу в ЛЧ, то на их проход коэффициент 6,20.

Отметим, что матч Боруссия Д — Севилья состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.