Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины черниговская Десна сыграет с донецким Олимпиком.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фаворит данной игры — черниговская Десна.

На победу подопечных Александра Рябоконя можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничью оценили в 4,10, а победу дончан в 5,50.

Если вы уверены, что коллективы хотя бы раз отличатся в первом тайме, то на это можно поставить с коэффициентом 1,33 (нет — 3,15).

Матч Десна — Олимпик состоится третьего апреля. Начало игры — 19:30 по киевскому времени.

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