УПЛ
02 апреля 2021, 15:53
В рамках 20-го тура чемпионата Украины черниговская Десна сыграет с донецким Олимпиком.
По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фаворит данной игры — черниговская Десна.
На победу подопечных Александра Рябоконя можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничью оценили в 4,10, а победу дончан в 5,50.
Если вы уверены, что коллективы хотя бы раз отличатся в первом тайме, то на это можно поставить с коэффициентом 1,33 (нет — 3,15).
Матч Десна — Олимпик состоится третьего апреля. Начало игры — 19:30 по киевскому времени.
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