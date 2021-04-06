Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов португальский Порту примет лондонский Челси.

По мнению экспертов, выше шансы на победу в первом поединке у английского коллектива.

Так, компания Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Порту — 5,2, победа Челси — 1,8, ничья — 3,5.

Наиболее вероятным аналитики считают счет 0:1, коэффициент на который составляет 5,9. Желающие рискнуть, могут поставить на победу Порту 5:2, либо победу Челси 6:2, либо ничью со счетом 4:4 — коэффициент 250,0.

Матч Порту — Челси состоится во среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.