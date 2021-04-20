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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Челси сойдется в противостоянии с Брайтоном в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке намного больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,64, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 5,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Пулишич забьет гол во втором тайме. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,50.

Напомним, матч Челси — Брайтон состоится сегодня, 20-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.