Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок английской Премьер-лиги.

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги состоится встреча между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2,55, на ничью — 3,55, на победу Манчестер Юнайтед — 2,75.

При этом эксперты сомневаются, что "красные" смогут победить в обоих таймах. Коэффициент на это событие составляет всего — 7,50.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится 2 мая. Начало — в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.