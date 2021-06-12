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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

В рамках первого тура чемпионата Европы-2020 сборная Англии сыграет против сборной Хорватии. Компания Parimatch считает, что шансов добыть победу больше у подопечных Гарета Саутгейта.

На победу сборной Англии предлагается коэффициент 1,66. Ничью эксперты оценили в 3,85, а победу сборной Хорватии — в 6,10.

При этом эксперты считают, что тотал в матче вряд ли будет 3 больше. На данный исход коэффициент 3,30 (меньше — 1,33).