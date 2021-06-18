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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Швеции сыграет против национальной команды Словакии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Компания Parimatch считает, что чуть больше шансов на успех в предстоящем поединке у команды Янне Андерссона.

Так, на победу Швеции предлагается коэффициент 1,92, тогда как потенциальный успех словаков оценивается показателем 4,70. Коэффициент на ничейный результат — 3,40.

Если вы считаете, что в матче будет забито два или меньше голов, то можете поставить с коэффициентом — 2,15.

Напомним, матч Швеция — Словакия состоится в пятницу, 18 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.