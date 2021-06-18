Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.
Игроки сборной Швеции, Getty Images
18 июня 2021, 10:16
Сборная Швеции сыграет против национальной команды Словакии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Компания Parimatch считает, что чуть больше шансов на успех в предстоящем поединке у команды Янне Андерссона.
Так, на победу Швеции предлагается коэффициент 1,92, тогда как потенциальный успех словаков оценивается показателем 4,70. Коэффициент на ничейный результат — 3,40.
Если вы считаете, что в матче будет забито два или меньше голов, то можете поставить с коэффициентом — 2,15.
Напомним, матч Швеция — Словакия состоится в пятницу, 18 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.