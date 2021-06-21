Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.
Дания, Getty Images
21 июня 2021, 01:20
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет против сборной Дании.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Каспера Хьюлманда.
На победу сборной Дании предлагают поставить с коэффициентом 1,74. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,95, а на победу россиян — 5,00.
Если вы уверены, что тотал в матче будет два больше, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 1,53 (нет — 2,60).
Напомним, матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.