Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет против сборной Дании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Каспера Хьюлманда.

На победу сборной Дании предлагают поставить с коэффициентом 1,74. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,95, а на победу россиян — 5,00.

Если вы уверены, что тотал в матче будет два больше, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 1,53 (нет — 2,60).

Напомним, матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.