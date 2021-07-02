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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Гарета Саутгейта.

Так, на победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 9,80. На то, что победят англичане, коэффициент 1,42. Ничью оценили в 4,50.

Если вы уверены, что тотал в матче будет меньше 2, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,50.

Что говорят перед матчем?

Гарет Саутгейт, сборная Англии

"Мы сыграли грандиозный матч против Германии, но потратили много эмоциональных и физических сил. Нужно хорошо восстановиться и настроиться психологически. Это опасный момент — ощущение по всей стране, что нам нужно просто выйти на поле, чтобы выиграть этот турнир. Мы знаем, что с этого момента нам будет очень тяжело".

Андрей Шевченко, сборная Украины

"Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата".

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.