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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой календарной неделе нам предстоит наблюдать за первым шагом донецкого Шахтера на пути ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, а также за центральным матчем третьего тура украинской Премьер-лиги.

Генк — Шахтер

Вторник, 3 августа, 21:00, Кристал-Арена (Генк, Бельгия)

Роберто Де Дзерби получил возможность прочувствовать атмосферу украинской Премьер-лиги в течение последних двух недель, но теперь для него начинается пора настоящих испытаний. Лига чемпионов УЕФА была обязательным атрибутом для донецкого Шахтера в осенней части сезона в последние несколько лет, но "серебряные" медали прошлого сезона поставили под угрозу участие команды в данном состязании. Фактически, итальянскому специалисту теперь предстоит наверстывать упущенное его же подопечными, но под руководством другого наставника.

Безусловно, "горняки" будут вынуждены столкнуться с рядом проблем образца старта сезона, да и противостоять им будет далеко не самый простой коллектив — бельгийский Генк в прошлом сезоне своего национального первенства также занял итоговую вторую строчку, однако на данный момент имеет крайне неуверенные результаты на старте нового розыгрыша — всего один набранный балл за два матча, при разнице голов 4:5 не в свою пользу. Шахтер со своими двумя победами: над Ингульцом (2:1) и ПФК Львов (3:0) соответственно, в данном контексте смотрится куда увереннее.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Шахтер — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,27. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,35, а на победу Генка — 3,34.

Заря — Динамо Киев

Воскресенье, 8 августа, 19:30, Славутич-Арена (Запорожье, Украина)

Уже на старте нового сезона украинской Премьер-лиги луганской Заре предстоит провести определяющий для всего дальнейшего хода турнира поединок против киевского Динамо. Фактически, мы имеем полное право говорить об уникальной возможности коллектива Виктора Скрипника громко заявить о своих намерениях составить конкуренцию двум наших завсегдатаям верхних строчек итоговых турнирных таблиц. Да и момент "мужикам" подвернулся очень даже благоприятствующий внушительным успехам. Динамо будет вынуждено наверстывать перенесенный матч против Миная за счет контрольного поединка, в то время как луганчане будут иметь возможность качественно подготовки, после своего понедельничного противостояния против Ингульца.

"Бело-синие" накануне стартовали в УПЛ с уверенной победы над ровенским Вересом, а во время игры было заметно, что тренерский штаб отлично подготовил своих подопечных в физическом плане, поэтому они сохранили свой потенциал и на старте нового сезона. Последний раз Заря обыгрывал Динамо почти два года назад, с тех пор не зная побед уже пять игр, и при этом лишь раз сумела обеспечить себе ничейный исход. Этот психологический фактор также будет играть на руку подопечным Луческу.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Динамо Киев — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,91. На ничью можно поставить с коэффициентом 2,65, а на победу Зари — 3,10.