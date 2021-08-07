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Football.ua, совместно с компанией Favbet, оценивает возможные варианты продолжения профессиональной карьеры аргентинского нападающего.

Главная звезда мирового футбола Лионель Месси все-таки покинул Барселону. Каталонский клуб не смог зарегистрировать контракт аргентинца, который был "на мази". Причиной всему финансовый фэйр-плей Ла Лиги. Пойти против системы не получилось и в результате руководство "сине-гранатовых" потерпело настоящего фиаско — Месси официально покидает Барсу.

Подписать Лео мечтает любая команда планеты. Однако реальные шансы получить шестикратного обладателя Золотого мяча имеют лишь немногие. Favbet предлагает топ-5 главных претендентов на Месси.

1. ПСЖ

В Париже давно следили за ситуацией вокруг контракта Лео. Владельцы ПСЖ неоднократно заявляли, что мечтают переманить аргентинца в свой клуб. Дуэт Месси — Неймар снова воссоединится, а имея в составе еще и Мбаппе, нападение ПСЖ станет сильнейшим в мире (к тому же, это станет дополнительным рычагом влияния на самого Килиана продлить контракт). И у французов есть все возможности воплотить мечту в реальность. Мало кто сомневается, что у шейхов не хватит денег — этого добра у них в достатке.

Одним из главных препятствий для подписания Месси могут стать высокие налоги во Франции. Но возможность заполучить такого футболиста появляется не каждый день. Поэтому финансовый вопрос руководство ПСЖ однозначно возьмет на себя. Помните, как они сумели обойти финансовый фэйр-плей при трансфере Неймара? Почему бы им не провернуть нечто подобное и сейчас? Другой вопрос — хочет ли Месси играть в далеко не самой сильной лиге мира? Ответ на него мы узнаем совсем скоро.

2. Манчестер Сити

Пеп Гвардиола не раз говорил о желании вновь поработать с Месси. Сам игрок также всегда положительно отзывался о времени, проведенном под управлением испанского специалиста. И воссоединение этого дуэта возможно так же, как и вышеупомянутое с Неймаром.

Другой вопрос, что еще задолго до новости об уходе Лео из Барсы в Манчестере заявили о скромных планах на это трансферное окно. Доказательством тому стали слухи, что Сити сворачивает переговоры по Кейну, ведь клуб уже подписал Джека Грилиша, заплатив за капитана Астон Виллы рекордные для АПЛ 100 млн фунтов (117 млн ​​евро).

Сейчас же, когда на горизонте появился вариант бесплатно подписать Месси, боссы Манчестер Сити явно выберут Лео вместо Кейна. Возможно, для этого понадобится избавиться от нескольких исполнителей, вроде Бернарду Силвы и Жезуса, но оно явно того стоит.

3. Ювентус

Если у ПСЖ и Манчестер Сити есть козыри в лице Неймара с Гвардиолой, то Ювентус может воплотить невероятное — объединить в рамках одного клуба двух лучших футболистов мира XXI века. Дуэт Месси и Роналду на поле в составе одной команды — самый невероятный сон любого футбольного фаната. Еще недавно казалось, что такое возможно только в параллельной реальности, однако, почему бы и нет? Массимиллиано Аллегри вряд ли откажется от такой перспективы и, не исключено, что уже отправил смс-ку президенту Юве с запросом о возможности подорвать трансферную бомбу.

Ранее "бьянконери" отказали Челси и Ливерпулю в трансфере Кьезы, за которого предлагали 100 млн евро. Кроме того, "Старая синьора" торгуется с Баварией о переходе своего правого защитника Данило, желая получить за бразильца около 30 млн евро. Кто знает, на что готовы боссы Юве ради того, чтобы подписать Месси. Ведь они вполне могут воплотить мечту миллионов любителей футбола, провернув подобную сделку.

4. Челси

Лондонцы вполне могут составить конкуренцию предыдущим топ-клубам в борьбе за Месси. По крайней мере, деньги не должны стать проблемой для Романа Абрамовича в этом вопросе.

Челси приписывали активный интерес к Эрлинга Холланда, а сейчас "синие" якобы в шаге от приобретения за 120 млн евро Лукаку. Лионель Месси стал бы неплохой альтернативой этим двум ребятам, но захочет сам аргентинец стать частью проекта "пенсионеров"? Козырей у лондонцев мало, поэтому увидеть Лео в Манчестере видится более вероятным развитием событий, чем в столице Англии.

5. Реал