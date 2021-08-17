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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Суперкубка Германии.

Дортмундская Боруссия сойдется в противостоянии с мюнхенской Баварией в поединке за Суперкубок Германии. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 2,42, тогда как потенциальный успех Боруссии Д оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче команды сыграют в нерезультативный футбол (0-1 голов). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,45.

Напомним, что матч Боруссия Д — Бавария состоится во вторник, 17 августа, в 21:30 по киевскому времени.