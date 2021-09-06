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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе завершается первая международная пауза на матчи сборных в рамках отборочных кампаний предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре, а уже в конце очередного уик-энда нас ожидают матчи внутренних чемпионатов. Обо всем подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Чехия — Украина

Среда, 8 сентября, 21:45. Доосан Арена (Пльзень, Чехия)

Для сборной Украины и ее нового исполняющего обязанности главного тренера команды Александра Петракова первое, так сказать, крещение в боевых условиях, заканчивается товарищеским поединком против Чехии на территории соперника.

Команда Петракова при неплохой игре и куче моментов провалила матч четвертого тура отбора ЧМ-2022 против Казахстана, закончив его вничью со счетом 2:2. Этот результат может сильно подбить шансы "сине-желтых" на проход в финальную часть мундиаля в Катаре, тем более, что после этого наша сборная здорово и сконцентрировано смотрелась на фоне действующих чемпионов мира — сборной Франции, матч с которыми закончился пятой ничьей подряд в пяти поединках.

На результат матча с чехами можно будет сильно не смотреть, так как это товарищеский спарринг и судя по решениям Петракова, эта встреча будет проверкой для футболистов, которые получили мало игровой практики в матчах отбора ЧМ-2022, или вообще до этого отсутствовали в расположении национальной команды, в том числе для довызваных Ефима Конопли, Сергея Булецы и Владислава Кочергина.

Что касается Чехии, то подопечные Ярослава Шилгавого также провели два отборочных матча на ЧМ-2022, в которых сперва добыли минимальную победу над Беларусью (1:0), а затем без шансов уступили Бельгии (0:3). Скорее всего, наставник сборной Чехии также даст побольше игрового времени тем, кто не впечатлил его в предыдущих играх, либо и вовсе не играл. Так сказать, посмотреть на перспективы в ближайшее будущее.

Наполи — Ювентус

Суббота, 11 сентября, 19:00. Стадион имени Диего Армандо Марадоны (Неаполь, Италия)

На старте нового сезона Наполи под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо одержал две победы, но можно ли сказать, что они были убедительными перед встречей с более сильным оппонентом? "Неаполитанцы" в стартовой игре обыграли новичка Серии А — Венецию (2:0), а затем едва не споткнулись об Дженоа, вырвав победу со счетом 2:1 за шесть минут до конца основного времени матча. Новую команду Гаттузо еще предстоит узнать, а пока можно говорить, что у Наполи неплохой старт сезона и они явно будут нацелены на победу в домашнем противостоянии с барахлящей "старой синьорой".

Ювентус начал новый сезон с проблемами, которые, возможно, остались еще от команды Андреа Пирло. Сейчас команду из Турина возглавляет Массимилиано Аллегри, которому предстоит сложная задача — вернуть "старую синьору" на победный путь.

В первой игре все внимание было приковано не к игре с Удинезе, которая завершилась вничью 2:2, а к дебатам вокруг Криштиану Роналду, который заявлял, что у него все хорошо в клубе, как впрочем и спортивный директор — спустя несколько дней официально было объявлено, что португальская звезда вернулась в Манчестер Юнайтед. Все это безусловно сказалось на атмосфере в раздевалке, а что еще более плачевно на игре во втором туре Серии А против Эмполи, где Ювентус минимально уступил Эмполи (0:1).

Как выходить из такой ситуации — пока никто не знает, но можно с уверенностью сказать, что против Наполи будет сложно, но для возвращения "старой синьоры" именно победа над таким статусным соперником, как "неаполитанцы" может послужить хорошей мотивацией на будущее.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Наполи — небольшой фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,63. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,67, а на победу Ювентуса — 2,71.

Милан — Лацио

Воскресенье, 12 сентября, 19:00. Сан-Сиро (Милан, Италия)

Одним топ матчем Серии А мы не ограничимся, так как уже на следующий день после битвы в Неаполе, пройдет еще одна интересная встреча уик-энда, в котором Милан на своем поле примет интригующий Лацио.

Для Милана старт сезона в Серии А пока выдался удачно — две победы в двух поединках против Сампдории (1:0) в первом туре, а затем разгром Кальяри (4:1) с оформленным дублем от Оливье Жиру, который был главным оружием на острие, но как будет теперь неизвестно — француз сдал положительный тест на коронавирус. Кто его заменит — пока неизвестно, но в любом случае эту проблему предстоит решить Стефано Пьоли, для которого это будет первое серьезное испытание в новом сезоне. Если проверка будет пройдена — дальше будет легче в уверенности футболистов, но на поле — вряд ли — "россонери" ждут встречи с Ливерпулем в Лиге чемпионов и затем с Ювентусом в Серии А.

У Лацио был сильный старт сезона под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри, который наконец-то вернулся к работе. В первом туре римляне одержали уверенную победу над Эмполи (3:1), а затем "орлы" прошлись катком по Специи (6:1). Главным оружием римской команды, по-прежнему, является 31-летний форвард Чиро Иммобиле, который забил четыре мяча в двух играх и желает продолжать в том же духе, как и вся команда.

Ждать ли нового подвига от Лацио в Серии А — пока рано говорить — но с такой игрой — легко против команды Сарри никому не будет. Встреча с Миланом станет отличной подготовкой для старта в Лиге Европы против турецкого Галатасарая.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Милан — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,29. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,59, а на победу Лацио — 3,19.