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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а уже в конце очередного уик-энда нас ожидают поединки топ-уровня в Англии и Италии. Обо всем подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Барселона — Бавария

Вторник, 14 сентября, 22:00. Камп Ноу (Барселона, Испания)

Все болельщики прекрасно помнят, как чуть более года назад Бавария разнесла Барселону в одноматчевом четвертьфинальном противостоянии на Да Луж (8:2), после чего стала на шаг ближе к очередному кубку чемпионов. Равно, как и все помнят пресловутые 7:0 по сумме двух встреч в пользу мюнхенцев, когда они прокладывали себе путь к заветному трофею в сезоне-2012/13. Фанаты же каталонцев больше склонны апеллировать к успеху их команды в сезоне-2014/15, когда "Красная машина" была остановлена на полуфинальном этапе, после чего Барселона одержала победу в том розыгрыше Лиги чемпионов.

Как видим, эта "сладкая парочка" любит разыгрывать судьбу трофеев между собой на стадиях плей-офф, однако на этот раз, впервые с сезона-1998/99, будет вынуждена сыграть на групповом этапе. Забавно, но и тогда немецкий коллектив выиграл оба матча, но фот в финале на Камп Ноу их ожидало чудо имени Шерингема – Солскьяера.

В нынешних же реалиях оценить потенциал команд Рональда Кумана и Юлиана Нагельсманна будет куда сложнее, чем это удавалось сделать ранее. Что из себя представляет Барселона без Лионеля Месси? У нас уже было три попытки узнать ответ на этот вопрос по официальным матчам "блаугранас" в Ла Лиги, однако их игру против Севильи на минувших выходных перенесли на более поздний срок, поэтому актуальных данных о состоянии команды лишились как мы, так и соперники по предстоящей игре.

Бавария, в свою очередь, играла центральный матч тура против РБ Лейпциг, что требовало от ее наставника немалых волевых усилий для преодоления дани уважения своему бывшему клубу. В итоге, мюнхенцы в неоднозначном поединке одержали победу со счетом 4:1. При этом, не стоит забывать, что "Рекордмайстер" на предсезонной подготовке не выиграл ни одной игры, однако взялся наверстывать это упущение уже в официальных матчах. Очевидно, что Нагельсманн еще находится в поисках абсолютной модели, а потому и позиции Баварии перед предстоящей игрой не выглядят столь уверенными.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бавария — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,97. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,19, а на победу Барселоны — 3,55.

Динамо Киев — Бенфика

Вторник, 14 сентября, 22:00. НСК Олимпийский (Киев, Украина)

У действующих чемпионов Украины и португальского гранда также уже успела набраться определенная история взаимоотношений, которая для нашей команды выглядит далеко не в лучшем свете. "Бело-синие" будут стартовать в новом еврокубковом сезоне с матча против команды, у которой есть проблемы внутри руководства, однако это совершенно не влияет на ее результаты на старте сезона. "Орлы" не знают горечи поражений с момента майского финала Кубка Португалии против Браги (0:2), и явно не будут намерен завершать эту серию в Украине.

Что же касается Динамо, то Мирча Луческу подготовил к новому сезону максимально боеспособный коллектив, потенциал которого во время прошлой кампании Лиги чемпионов так и не был раскрыт из-за достаточно сложных соперников по группе и относительной сырости тренерских идей. Поменялась ли ситуация годом спустя в пользу для "бело-синих"? Тут придется скорее придется смириться с отрицательным ответом, так как опыт участия в еврокубках у Бенфики куда выше, чем у венгерского Ференцвароша.

Примечательно, но и в этот раз Динамо будет связано определенной интригой в противостоянии с незаурядным участником украинской футбольной жизни. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук активно радует фанатов своего нового клуба результативностью, а в ближайшее время серьезным для него раздражителем может стать один лишь факт противостояния против команды, которая в свое время не поверила в его способности.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бенфика — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,25. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,42, а на победу Динамо Киев — 3,44.

Ливерпуль — Милан

Среда, 15 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль, Англия)

При одном лишь упоминании этой пары команды воображение отказывается выдавать любые другие образы, кроме финала 2005-го года в Стамбуле и легендарной победы в нем "красных" в серии пенальти. Милан, безусловно, двумя годами позднее в Афинах возьмет реванш, но затмить ту победу английского коллектива этот успех будет уже неспособен. С тех пор, в полноценных официальных матчах в рамках еврокубковых турниров эти клубы между собой больше не встречались, а их футбольная судьба начала развиваться по ниспадающей наклонной, от которой Ливерпулю удалось отойти уже достаточно давно, а вот "россонери" начали возвращаться в оптимальные кондиции только с приходом Стефано Пиоли на пост главного тренера.

Наставника итальянской команды часто критиковали по ходу прошлого сезона, однако результат вместе с командой он показал достаточно неплохой — даже второй строчки турнирной таблицы Серии А у Милана уже не было достаточно давно, а уж тем более факта участия клуба в Лиги чемпионов УЕФА.

В то же самое время, Ливерпуль несколькими годами ранее побеждал в данном турнире в фактически абсолютном стиле. Однако уже годом спустя коллектив Юргена Клоппа не выглядел настолько грозной силой, а в концовке прошлого сезона, так и вовсе, рисковал остаться без участия в главном клубном турнире Старого Света. В новом футбольном году "красные" начали свои выступления в более уверенном стиле, и лишь лондонскому Челси удалось притормозить их победных ход до международной паузы (1:1), с которой Ливерпуль вернулся уверенной победой над Лидсом накануне.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,54. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,57, а на победу Милана — 6,01.

Тоттенхэм — Челси

Воскресенье, 19 сентября, 18:30. Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)

Лондонский Тоттенхэм рисковал остаться без еврокубков по итогам прошлого сезона, но все-таки вырвал себе заветный билет в дебютный розыгрыш Лиги конференций УЕФА, где оказался в квартете лишь с одним равным по амбициям оппонентом — французским Ренном. Однако, именно против "красно-черных" будет начинаться еврокубковый путь команды Нуну Эшпириту Санту, поэтому есть все основания полагать, что "шпорам" может банально не хватить эмоций на ответственный поединок на внутренней арене уже в ближайшие выходные. Во всяком случае, эти опасения будут верны в том случае, если команда не решится на игру полурезервным составом в международной встрече.

При этом, в прошлый уик-энд Тоттенхэм успел расстаться со статусом команды, которая единственной в АПЛ не теряла очки на старте сезона. Кристал Пэлас в еще одной вариации лондонского дерби одержал неожиданную победу (3:0), после чего "шпоры" слетели с первой строчки турнирной таблицы прямиком на шестую, пусть и обратный путь для них теперь составляет всего лишь одно очко.

В отличии от северных соседей по городу, Челси в новом сезоне еще не проигрывал. Действующие обладатели кубка чемпионов основательно потратились в очередное трансферное окно, и теперь намерены достигать успехов еще и в рамках английской Премьер-лиги. Результаты "синих" в первых четырех турах лишь подтверждают высокий уровень амбиций коллектива — 10 набранных очков.

Посреди недели у команды Томаса Тухеля также запланирована еврокубковая встреча — домашний матч против санкт-петербургского Зенита, однако есть все основания полагать, что большого запаса сил данная игра у "пенсионеров" точно не заберет, поэтому к дерби они будут готовиться в оптимальных кондициях.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,77. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,81, а на победу Тоттенхэма — 4,39.

Ювентус — Милан

Воскресенье, 19 сентября, 21:45. Альянц Стэдиум (Турин, Италия)

Криштиану Роналду улетел из Турина, по всей видимости, прихватив за собой и результаты своей бывшей команды. Старт нового сезона Серии А под руководством Массимилиано Аллегри выдается для "зебр" попросту ужасным, а болельщики клуба уже начинают не так критично смотреть на аналогичный период годом ранее в исполнении тогда еще команды Андреа Пирло. Ювентус проиграл два из трех матчей, при этом накануне уступив в принципиальной битве на Сан Паоло неаполитанскому Наполи (1:2). Кроме того, "бьянконери" потеряли очки и в игре против фриульского Удинезе уже в первом туре (2:2), а о поражении от Эмполи на своем поле (0:1) говорить и вовсе было нечего.

На фоне этих результатов, а также необходимости играть матч Лиги чемпионов в гостях у шведского Мальме посреди недели, туринский коллектив будет встречаться с Миланом, который начал сезон со 100%-х результатов в трех сыгранных матчах, обыграв на минувших выходных римский Лацио во главе с Маурицио Сарри (2:0). При этом, "россонери" будут дополнительно простимулированы необходимостью защищать уверенную победу на этой же арене образца майских противостояний (3:0), однако описанный нами ранее матч Лиги чемпионов против Ливерпуля может забрать у них слишком много эмоций и сил.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ювентус — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,28. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,41, а на победу Милан — 3,16.