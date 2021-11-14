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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Хорватии примет на своем поле Россию в рамках матча отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на победу в предстоящем поединке больше у "клетчатых".

Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 1,61, тогда как потенциальный успех России оценивается показателем 5,9. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,1.

Тотал больше 2,5 голов в этом матче оценивается показателем 1,97. Тогда как на тотал меньше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 1,89.

Напомним, что матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 13 ноября, в 16:00. На Football.ua можно следить за ключевыми событиями игры.