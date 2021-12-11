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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Александрия на своем поле примет донецкий Шахтер в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу "оранжево-черных" предлагается коэффициент 1,39, тогда как потенциальный успех "полиграфов" оценивается показателем 8,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче команды забьют лишь однажды. Этот исход оценивается коэффициентом 9,10.

Напомним, что матч Александрия — Шахтер состоится сегодня, 11 декабря, в 14:00 по киевскому времени.